Адвокат сообщила о наличии ушибов у Колесниковой

Адвокат белорусского оппозиционера Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что после задержания на теле у ее подзащитной остались ушибы. Об этом сообщил штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Как отмечается, Колесникова чувствует себя «хорошо и бодро», несмотря на произошедшее. Однако ее беспокоило повышенное давление и проблемы с сердцем.

«На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — заявили в штабе.

Адвокат Колесниковой планирует обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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