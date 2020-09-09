Лавров: Германия неподобающе относится к запросам России по Навальному

Берлин неподобающе относится к законным запросам России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно же, у нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россию не устраивает ни реакция Германии, ни неприемлемый тон, в котором Берлин преподносит свою позицию мировому сообществу.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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