Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна усилила охрану государственной границы по всем направлениями, кроме России. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

Он напомнил, что у республики с РФ границы практически нет, за исключением административной.

«Мы усилили на украинском направлении границы. И не зря, судя по сегодняшней ночи», — сказал белорусский лидер.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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