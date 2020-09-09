СМИ узнали о сроках визита Лукашенко в Москву
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».
«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — сообщили журналисты.
Ранее стало известно, что белорусский лидер планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле, однако конкретной даты переговоров не назвали.
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