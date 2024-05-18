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В Совфеде раскрыли причину запрета ряда российских СМИ в Европе

Сенатор Пушков: в ЕС запретили ряд СМИ РФ, поскольку ВСУ проигрывают на поле боя

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В ЕС приняли решение запретить ряд российских медиа, в том числе РИА Новости, «Известия» и «Российскую газету», поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя, а в Европе растет скептицизм по отношению к поддержке Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Сделано это (запрет СМИ. – Прим. ред.) именно сейчас по той причине, что ход военных действий складывается не в пользу Украины и Запада», — подчеркнул Пушков.

Он отметил «сильную нервозность» в правящих либеральных кругах стран Евросоюза в преддверии выборов в Европарламент, на которых ожидается ослабление позиций тех, кто выступает за продолжение поддержки Киева.

Кроме того, есть перспектива прихода к власти в США республиканцев во главе с экс-президентом США Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что с 18 мая вступает в силу запрет на вещание ряда российских СМИ на территории Евросоюза.

Ранее в МИД РФ отреагировали на санкции против российских СМИ.

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