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Госпитализирован худрук РАМТ Алексей Бородин

В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, течение болезни осложняют кардиологическая и почечная патологии. Состояние Бородина оценивают как средне-тяжелое.

82-летний Бородин, рассказал источник канала, почувствовал себя плохо неделю назад — у него были температура, слабость и кашель. Врачи забрали его в больницу и диагностировали затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года.

Накануне сын Юрия Куклачева Дмитрий рассказал , что артист после госпитализации уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену.

Куклачев-младший назвал поведение отца импульсивным. Он объяснил, что дрессировщику пока рано возвращаться на сцену. На данный момент артист проходит реабилитацию.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как ее обворовала домработница.

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