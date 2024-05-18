Петербурженка посадила годовалую дочь на горячую плиту, девочка попала в больницу

В Петербурге женщина посадила свою дочь на горячую индукционную плиту, девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 18 мая в квартире одного из домов на Проспекте Ветеранов. Женщина посадила свою годовалую дочь на горячую индукционную плиту.

В результате ребенка доставили в хирургическое отделение медицинского учреждения. Врачи диагностировали у малолетней ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Ее состояние оценили как тяжелое.

До этого в Петербурге трехлетний мальчик попробовал на вкус перцовый баллончик, распылив его себе в рот и попал в больницу. Врачи диагностировали у ребенка ожог кисти первой степени.

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