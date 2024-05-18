ЦСКА сообщил о состоянии голкипера, получившего серьезную травму в игре с «Зенитом»

Пресс-служба московского ЦСКА в своем Telegram-канале поделилась подробностями о состоянии голкипера Владислава Торопа, который получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие три-пять дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой», — указано в сообщении пресс-службы.

На 36-й минуте игры Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году.

Ранее был назван величайший игрок в истории ЦСКА.