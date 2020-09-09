Посла ФРГ 9 сентября вызовут в МИД РФ по делу Навального

Посла ФРГ Геза Андреаса фон Гайра вызовут в среду, 9 сентября, в Министерство иностранных дел России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке по делу Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Слуцкий призвал ПАСЕ работать с «доказанными фактами» по Навальному

— Лукашенко раскрыл детали перехвата разговора «Варшавы» и «Берлина» о Навальном

— В МИД РФ заявили, что ФРГ тормозит диалог медиков двух стран по «делу Навального»