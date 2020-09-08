Родненков и Кравцов намерены остаться на Украине

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов заявили о намерении остаться на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Они отметили, что намерены продолжить свою деятельность в Киеве и использовать для этого «все возможности».

Родненков подчеркнул, что первостепенной задачей для них является «синхронизация» с минской командой.

Член КС уточнил, что они намерены также «выстраивать отношения с партнерами в Киеве».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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