Стало известно о пропаже еще одной соратницы Тихановской

В штабе лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской «Интерфаксу» сообщили, что еще одна соратница политика перестала выходить на связь.

«Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно», — сообщили в штабе.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Немного пересидел»: Лукашенко признал, что задержался у власти

— Лукашенко заверил, что «просто так не уйдет»

— Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт