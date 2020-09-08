Тихановская потребовала отпустить Колесникову на свободу

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Колесникова, а также все ранее задержанные члены КС и политзаключенные, немедленно должны быть освобождены.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Выпихнули из машины»: Колесникову задержали на границе с Украиной

В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о состоянии здоровья Колесниковой

Источник: Колесникова порвала свой паспорт