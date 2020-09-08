Тихановская потребовала отпустить Колесникову на свободу

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Колесникова, а также все ранее задержанные члены КС и политзаключенные, немедленно должны быть освобождены.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.

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