В Минске заявили, что у Родненкова и Кравцова есть вид на жительство на Украине

У членов Координационного совета Белоруссии Антона Родненкова и Ивана Кравцова есть вид на жительство на Украине, заявила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

«На данный момент с ними (Родненковым и Кравцовым) проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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