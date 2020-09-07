МИД ФРГ согласовал запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в Кремле действительно отметили заявление Мааса.

«Мы удовлетворены тем, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена. Мы рассчитываем, что с учетом резонансной этой темы информация будет предоставлена в ближайшие дни. Мы ее с нетерпением ожидаем», — сказал пресс-секретарь.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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