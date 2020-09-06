В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

В Минске многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

В то же время проспект Победителей, ведущий к резиденции, перегородили бойцы ОМОНа с щитами. На дороге также стоят водометы и трехметровые металлические ограждения. Демонстранты выкрикивают «Выходи» и «Сколько стоит совесть».

Как сообщается, колонна протестующих растянулась на два километра до Дворца спорта. Там правоохранители участников акции призывают разойтись.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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