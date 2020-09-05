Жириновский отчитался об отличном самочувствии после прививки от COVID-19

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса нового типа, об этом он заявил в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

«Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее сделал прививку от COVID-19. Он неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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