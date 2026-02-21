На границе России и Эстонии возникли большие очереди

В ФТС предупредили о больших очередях на пункте пропуска из Эстонии в Россию

Российские таможенники наблюдают увеличение числа граждан, следующих из Эстонии в Россию. В связи с этим на эстонской стороне возникли большие очереди, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди», — сказано в сообщении.

Как заявили в ФТС, сложившаяся ситуация связана с работой государственных органов прибалтийской республики, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. На территории России очереди отсутствуют, пункт пропуска работает штатно, отметили в ведомстве.

В январе сообщалось, что власти Эстонии планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года.

В декабре прошлого года временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает. По его словам, Латвия совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений» на границах с РФ и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии.

Ранее Эстония начала строить бункеры у границы с Россией.