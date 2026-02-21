Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Пасечник обратился к жителям ЛНР с призывом

Пасечник заявил, что жители ЛНР своим трудом должны вносить лепту в победу в СВО
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Власти и жители Луганской народной республики (ЛНР) должны развивать регион и вносить свою лепту в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Для того, чтобы мы пришли к победе, безусловно, мы должны как один трудиться и каждый вносить свою лепту в эту победу. Кто у токарного станка, кто за рулем трактора, кто <...> на обработке земли, кто у мартеновской печи, кто что», — сказал чиновник.

По его словам, задачи властей ЛНР на текущий год — восстанавливать экономику и сельское хозяйство, строить и восстанавливать дома, развивать республику.

Также Пасечник отметил, что Донбассу нужна победа в СВО.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. По его словам, либо Россия сделает это вооруженным путем, либо Вооруженные силы Украины «покинут эти территории и прекратят воевать там».

Ранее Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!