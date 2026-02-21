Пасечник заявил, что жители ЛНР своим трудом должны вносить лепту в победу в СВО

Власти и жители Луганской народной республики (ЛНР) должны развивать регион и вносить свою лепту в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Для того, чтобы мы пришли к победе, безусловно, мы должны как один трудиться и каждый вносить свою лепту в эту победу. Кто у токарного станка, кто за рулем трактора, кто <...> на обработке земли, кто у мартеновской печи, кто что», — сказал чиновник.

По его словам, задачи властей ЛНР на текущий год — восстанавливать экономику и сельское хозяйство, строить и восстанавливать дома, развивать республику.

Также Пасечник отметил, что Донбассу нужна победа в СВО.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. По его словам, либо Россия сделает это вооруженным путем, либо Вооруженные силы Украины «покинут эти территории и прекратят воевать там».

Ранее Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии.