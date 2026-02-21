Размер шрифта
Премьер Франции отложил обновление кабмина

Лекорню отложил обновление кабмина из-за возможной резолюции о недоверии
Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил анонсированные перестановки в правительстве. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в окружении главы кабмина.

По данным издания, Лекорню временно отказался от обновления состава кабинета министров из-за резолюции о недоверии, которую намерена внести в Национальное собрание Франции правая партия «Национальное объединение».

27 января французские депутаты отклонили еще один вотум недоверия правительству Лекорню — это была уже седьмая попытка отправить кабмин в отставку. В рамках голосования по второму вотуму за него проголосовали 267 парламентария. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

11 октября прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.
 
