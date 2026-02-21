Размер шрифта
Захарова заявила о невозможности на Западе игнорировать правду о событиях СВО

Захарова: правду о событиях в зоне СВО уже невозможно игнорировать на Западе
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Страны Запада хотят получать достоверную информацию о событиях специальной военной операции (СВО), правду о ней уже невозможно игнорировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, жители западных стран хотят знать правду о событиях в зоне проведения спецоперации.

«Правду об СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — сказала она в видеобращении по случаю церемонии открытия фестиваля документального кино «RT.Док: время наших героев».

Дипломат отметила, что невозможно отрицать факты, запечатленные на видеокамеру «без фильтров». Эти кадры не являются художественным отражением жизни, а являются правдой о современных героях.

Российские военнослужащие своими подвигами вписывают свои имена в историю России и мира, а также приближают победу правды над ложью, подчеркнула Захарова.

До этого ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента Финляндии Александра Стубба в намеренном введении людей в заблуждение с помощью заявлений о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще могут противостоять российской армии в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что Киев вводит лжет об обстановке на фронте ради давления на США
 
