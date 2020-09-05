Лукашенко рассказал о главной проблеме в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главную проблему и задачу страны. Об этом сообщает «БелТА».

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика», — сказал он.

По мнению белорусского лидера, от стабильности экономики зависят другие немаловажные сферы с стране. Без экономики нельзя рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, считает Лукашенко.

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