Россия ввела санкции в отношении Порошенко

Правительство России расширило персональные санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в список, в том числе был включен бывший президент Украины Петр Порошенко,

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 ... Порошенко Петр Алексеевич», — указывается в постановлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко собирает бойцов: в Раде назвали дату госпереворота

— Против Порошенко завели новое дело

— На Украине завели еще четыре дела против Порошенко