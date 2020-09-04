Россия ввела санкции в отношении Порошенко
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Правительство России расширило персональные санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что в список, в том числе был включен бывший президент Украины Петр Порошенко,
«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 ... Порошенко Петр Алексеевич», — указывается в постановлении.
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