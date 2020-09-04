Белоруссия обвинила Запад в попытке устроить «цветную революцию» и «гибридную войну»
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что западные страны начали гибридную войну против республики после неудачной попытки осуществить в стране «цветную революцию», передает ТАСС.
По его мнению, в настоящее время существуют силы на Западе, которые пытались организовать в стране «цветную революцию», но у них ничего не вышло. Поэтому они перешли к «гибридной войне».
«Определенные силы на Западе <...> переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико- экономического давления», — добавил он.
Хренин полагает, что идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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