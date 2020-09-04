Зюганова обвинили в том, что он назвал сожженных Гитлером людей «сволочью»

Юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фюрер Германии Адольф Гитлер в концлагерях сжигал «всякую сволочь».

Сначала Зюганов отметил, что Россия трижды «прикрывала хваленую Европу», а потом вспомнил нацистскую Германию.

«Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь», — произнес он.

Пользователи соцсети возмутились словами политика. Некоторые из них предположили, что ролик может быть смонтирован, однако Ремесло заверил, что это не так и видеозапись является оригинальной.

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