WSJ: Трамп выбрал нового посла в Афганистане
Президент США Дональд Трамп назначит нового посла в Афганистане уже в этом месяце. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников издания, новым послом станет Уильям Ругер — эксперт по внешней политике и сторонник программы президента по выводу войск США из Афганистана.
Уточняется, что власти Афганистана предупреждены о предстоящей кадровой перестановке.
Сейчас должность посла США в Афганистане временно занимает Росс Уилсон.
В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.
Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выплат от России не будет: Байден пообещал защищать военных США
— Байден обещает не позволить России «организовывать убийства» военных США
— В Сенате США опасаются, что Байден в случае победы развяжет новые войны