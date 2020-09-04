WSJ: Трамп выбрал нового посла в Афганистане

Президент США Дональд Трамп назначит нового посла в Афганистане уже в этом месяце. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, новым послом станет Уильям Ругер — эксперт по внешней политике и сторонник программы президента по выводу войск США из Афганистана.

Уточняется, что власти Афганистана предупреждены о предстоящей кадровой перестановке.

Сейчас должность посла США в Афганистане временно занимает Росс Уилсон.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

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