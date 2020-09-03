Заразившийся COVID-19 Берлускони рассказал о самочувствии

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который накануне получил положительный результат анализов на коронавирус COVID-19, рассказал о самочувствии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что он больше не испытывает боли. Кроме того, у политика больше нет температуры, которая также наблюдалась ранее.

Бывший премьер-министр добавил, что стал жертвой заболевания, как и многие граждане Италии.

«Хочу вас успокоить - чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать», — заключил Берлускони.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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