Хоти заявил, что намерен обсуждать в Вашингтоне только признания Косово

Премьер-министр частично признанной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что не намерен обсуждать на переговорах в Вашингтоне иных тем, кроме признания независимости от Сербии, сообщает ТАСС.

«Мы не будем разговаривать о других темах, кроме признания», — заявил Хоти.

Ранее президент Сербии Александр Вучич категорически отверг пункт соглашения между странами, который подразумевал признание независимости Косово.

Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планировалось обсуждение политических вопросов, предметом диалога называлось экономическое взаимодействие.

Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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