США расширили санкции против Ирана
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Власти США расширили санкции в отношении компаний, нарушающих запреты властей в отношении торговли с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.
Отмечается, что в санкционный список попали 11 юридических и три физических лица.
В частности, ограничения были введены против компаний, которые базируются в Гонконге и ОАЭ.
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