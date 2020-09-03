США расширили санкции против Ирана

Власти США расширили санкции в отношении компаний, нарушающих запреты властей в отношении торговли с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.

Отмечается, что в санкционный список попали 11 юридических и три физических лица.

В частности, ограничения были введены против компаний, которые базируются в Гонконге и ОАЭ.

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