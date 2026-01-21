Пенсионер купил более 4,5 тыс. лотерейных билетов и стал миллионером

В Таиланде мужчина купил более 4,5 тыс. лотерейных билетов и выиграл 9 млн батов

В Таиланде пожилой мужчина сорвал джекпот в государственной лотерее и выиграл в общей сложности 9,1 млн батов (более $293 тыс.), сообщает The Bangkok Post.

«Его выигрыш был получен исключительно благодаря совпадению двух последних цифр — 02 — в розыгрыше 17 января», — говорится в материале.

Газета уточняет, что победитель потратил около $13 тыс. на приобретение 4 580 лотерейных билетов.

«У покупателя чуть не случился сердечный приступ», — говорится в посте о выигрыше в соцсети.

Согласно статье, это не первый раз, когда мужчине повезло. 2 января благодаря номеру 16 и 1,5 тыс. лотерейных билетов он выиграл более $96 тыс. В комментариях многие пользователи спросили, на какие цифры мужчина будет делать ставку в следующий раз.

В конце прошлого года в США женщина сорвала куш, по ошибке заплатив за лотерейный билет больше, чем собиралась. Во время просмотра фильма Холли из штата Иллинойс отвлеклась и случайно кликнула не туда на сайте лотереи. Вместо дешевого FastPlay за $2 она заплатила $20 за премиум-билет лотереи Magnificent Multiplier. Проверив результаты, Холли увидела, что выиграла джекпот в размере $250 тыс.

Ранее пермяк выиграл суперприз в лотерее, не угадав ни цифры.