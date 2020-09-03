Песков ответил на обвинения в адрес РФ в случившемся с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес РФ в случившемся с Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет никакого повода для обвинения РФ и никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи. Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен берлинской стороной. Ответа пока не последовало», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении причин произошедшего.

«До отправки пациента в Берлин, взятые многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ. Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего. Наши следственные органы проводят проверочные действия. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Песков.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле сообщили, что медики из РФ предлагали врачам из ФРГ обмен данными по Навальному

— Захарова заявила, что на встрече посла РФ в МИД ФРГ речи о санкциях против Москвы не было

— ЕС и НАТО призывают Россию к расследованию ситуации с Навальным