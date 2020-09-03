Пелоси пожаловалась на «подставу» после посещения салона без маски

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объяснила инцидент с посещением салона красоты без маски тем, что ее «подставили». Об этом сообщает ABC News.

«Я беру на себя ответственность за то, что доверяю слову местного салона, который неоднократное посещала в течение многих лет <…> я беру на себя ответственность за то, что попалась на подставу», — заявила Пелоси.

Спикер призвала салон извиниться за то, что он ее подставил.

Ранее была опубликована видеозапись с камер наблюдения салона красоты в Сан-Франциско, на которой запечатлена Нэнси Пелоси без защитной маски. Ее посещение салона нарушило правила, введенные в городе из-за пандемии коронавируса.

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