Колесникова планирует выяснить цель визита Мишустина в Минск

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что планирует выяснить цель визита российского премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.

Она рассказала, что будет звонить главе МИД республики Владимиру Макееву и настаивать на приеме.

Если встреча состоится, то Колесеникова намерена задать вопрос о цели визита Мишустина в белорусскую столицу.

Оппозиционер добавила, что на данный момент у нее нет информации относительно этой поездки российского премьера.

Ранее появилась информация, что Мишустин 3 сентября встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тет-а-тет.

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