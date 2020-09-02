Берлускони заболел COVID-19

Бывший премьер-министр Италии, 83-летний лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Берлускони находится на самоизоляции у себя дома, где продолжает работать.

Как сообщалось, до своего ухода с поста премьера Берлускони был крупной фигурой в итальянской политике. Берлускони также активно приятельствовал с российским президентом Владимиром Путиным, который отвечал ему взаимностью. Политики даже общались на «ты». Экс-премьер присылал Путину на юбилей постельный набор, на который дизайнер нанес изображение Путина и Берлускони, пожимающих друг другу руки.

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