Минск подготовил ответные санкции против стран Балтии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, ранее в ходе обсуждений с балтийскими коллегами не раз было решено, что санкции являются абсолютно неприемлемым видом межгосударственных отношений.

После же действий Латвии, Литвы и Эстонии Минск подготовил ответные меры: предложения о введении санкций в отношении персоналий из этих стран.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония введут санкции против 30 белорусских чиновников, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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