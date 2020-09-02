Пелоси заметили без маски в закрытом из-за COVID-19 салоне красоты

Спикер палаты представителей Конгрессa США Нэнси Пелоси сходила в один из салонов красоты Сан-Франциско без защитной маски, нарушив правила, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует запись с камер видеонаблюдения, которую обнародовал телеканал Fox News.

На кадрах можно заметить женщину, похожую на Пелоси, которая заходит в один из кабинетов салона без медицинской маски. Сообщается, что она воспользовалась услугами по мытью и сушке волос.

Отмечается, что салоны красоты в Сан-Франциско ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса Они возобновили свою работу только 1 сентября. Клиентов пока разрешается обслуживать только на открытом воздухе. Для них по-прежнему недоступны некоторые услуги. При этом видео, на котором Пелоси ходит по салону без маски, было снято 31 декабря.

Ранее Пелоси неоднократно призывала американцев носить защитные маски и соблюдать меры по борьбе с распространение коронавирусной инфекции нового типа.