Кадыров назначил дочь первым замминистра культуры Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей дочери Айшат первым заместителем министра культуры республики. Об этом он сообщил в своем Telegeram-канале.

«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал глава региона.

По его словам, указ был подписан на основании инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Ранее Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaw. Кроме того, Кадыров отметил ее вклад в развитие филармонии Чеченской Республики.

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