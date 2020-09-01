Лидер оппозиционной коалиции Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой

Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил РИА «Новости», что поддержка Черногорией антироссийских санкций была ошибкой.

«Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привел ко многим экономическим потерям для нашей страны. Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России», — сказал он.

Как сообщалось, правящая Демократическая партия социалистов победила на парламентских выборах в Черногории. Демократическая партия набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,55%, коалиция «Мир — наша нация» — 12,53%, коалиция «Черное на белое» — 5,53%, «Социал-демократы Ивана Брайовича» — 4,1%.

Таким образом, объединившись, оппозиционные силы побеждают на выборах, впервые за 30 лет опережая правящую партию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Церковь против Джукановича: оппозиция взяла верх в Черногории

— В Черногории надеются на улучшение отношений с Россией

— ЦИК Черногории огласила окончательные итоги парламентских выборов