Мадуро помиловал более 20 оппозиционных депутатов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал 110 граждан, более 20 из которых являются избранными оппозиционными депутатами , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра коммуникаций республики Хосе Родригеса.

Так, в эфире одного из государственных каналов министр зачитал имена помилованных, содержащихся в президентском указе. Среди них есть имя ближайшего соратника лидера оппозиции Хуана Гуайдо — Роберто Марреро, который был арестован еще в 2019 году.

Ранее Национальное учредительное собрание, созданное Мадуро в 2017 году, отозвало у ряда представителей оппозиции в действующем парламенте депутатскую неприкосновенность.

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