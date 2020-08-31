Тихановская отреагировала на заявление Путина о резерве силовиков

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что использование российского ОМОНа в республике станет серьезным нарушением суверенитета Белоруссии, передает РИА «Новости».

Она отметила, что оппозиция обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина о резерве сотрудников правоохранительных органов.

Его применение может негативно отразиться на российско-белорусских отношениях, добавила Тихановская.

Ранее Путин сообщил, что сформирован резерв силовиков для помощи белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.