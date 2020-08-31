США выступили за проведение международной оценки выборов в Белоруссии

Вашингтон поддерживает проведение в Белоруссии независимой международной оценки выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей», — сказала Макинэни.

Она добавила, что США также просят Москву уважать белорусский суверенитет и право граждан честно выбирать собственных лидеров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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