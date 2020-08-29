ЕС обвинил власти Белоруссии в препятствовании свободе информации

Власти Белоруссии недопустимым образом ограничивают работу прессы в стране. Об этом написал на своей странице в Twitter Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Продолжение незаконных ограничений в отношении независимых и иностранных СМИ недопустимо, заявил Стано, отметив, что это является очередной попыткой белорусских властей преградить свободное движение информации.

Он посоветовал властям Белоруссии сосредоточиться на удовлетворении устремлений своего народа, вместо того чтобы запугивать СМИ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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