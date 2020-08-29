В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует визит в Белоруссию

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Белоруссию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока планов поездки нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли глава России посетить Белоруссию в ближайшее время.

Ранее Путин признал прошедшие в Белоруссии президентские выборы состоявшимися и легитимными.

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