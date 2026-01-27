Борис Щербаков о назначении Богомолова: «Это ненадолго»

Актер Борис Щербаков в беседе с teleprogramma.org усомнился, что министру культуры России Ольге Любимовой стоило назначать Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

«Я думаю, что это ненадолго. Это не его место. У него не будет времени, у него же два театра. Я вообще не понимаю, почему один режиссер на два театра!» — отметил артист.

Щербаков считает, что не будет никакого толку от того, что один человек руководит сразу тремя учреждениями. Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена «Мельников».

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова.