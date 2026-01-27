Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В Париже планируют провести марш за выход Франции из ЕС

Политик Филиппо анонсировал в Париже марш за выход Франции из Евросоюза
Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X призвал сторонников выйти на марш 31 января в Париже за выход Франции из Евросоюза.

По его словам, у республики тысяча причин выйти из объединения.

Среди них он перечислил: соглашение Евросоюза с «Меркосур», соглашение между ЕС и Индией, миграционный пакт, угроза свободе мнений, аннулированные выборы, российско-украинский конфликт, вступление Украины в ЕС в 2027 году, контроль чатов, PfizerGate, заоблачные цены на энергоносители и коррупция.

До этого Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур» — объединением, которое представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай.

17 января стало известно, что ЕС и «Меркосур» все-таки заключили соглашение, несмотря на продолжающуюся волну протестных акций в европейских странах. Этот договор создает зону свободной торговли, охватывающую 718 миллионов человек и экономику с ВВП в $22,4 трлн.

Ранее в Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!