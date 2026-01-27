В Париже планируют провести марш за выход Франции из ЕС

Политик Филиппо анонсировал в Париже марш за выход Франции из Евросоюза

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X призвал сторонников выйти на марш 31 января в Париже за выход Франции из Евросоюза.

По его словам, у республики тысяча причин выйти из объединения.

Среди них он перечислил: соглашение Евросоюза с «Меркосур», соглашение между ЕС и Индией, миграционный пакт, угроза свободе мнений, аннулированные выборы, российско-украинский конфликт, вступление Украины в ЕС в 2027 году, контроль чатов, PfizerGate, заоблачные цены на энергоносители и коррупция.

До этого Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур» — объединением, которое представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай.

17 января стало известно, что ЕС и «Меркосур» все-таки заключили соглашение, несмотря на продолжающуюся волну протестных акций в европейских странах. Этот договор создает зону свободной торговли, охватывающую 718 миллионов человек и экономику с ВВП в $22,4 трлн.

Ранее в Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС.