Иностранный фигурист пожелал удачи Гуменнику на Олимпиаде

Чешский фигурист Георгий Рештенко пожелал удачи Петру Гуменнику на Олимпиаде 2026 года, передает «Чемпионат».

«Петр приезжал летом на сборы к Рафаэлю Арутюняну, и он нас всех, конечно, впечатлил. Петя впечатлил, конечно, общение было, ему желаю большой удачи на Олимпиаде», — сказал Рештенко.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

