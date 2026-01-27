Размер шрифта
Стали известны детали дела о «похищении» подростка в Красноярске

РИА Новости

Преступники сами арендовали квартиру в Красноярске для укравшего деньги у отца подростка, который считался похищенным. Об этом сообщил RT.

По информации журналистов, злоумышленники несколько недель общались с 14-летним парнем и 18-летней девушкой из Сургута, представившись сотрудниками силовых структур. Они убедили молодых людей, что их аккаунты на «Госуслугах» взломаны, поэтому нужна «проверка безопасности». Подростка запугивали проблемами для его семьи.

Когда дома никого не было, девушка и парень с помощью болгарки, которую им прислали мошенники, вскрыли четыре сейфа, забрали 3 млн рублей и передали их курьеру. Школьник понял, что его обманули, только когда увидел отца. Девушку задержали, правоохранители ищут курьеров и других участников преступной группы.

Молодой человек пропал 23 января. Вернувшись домой, его отец заметил вскрытые семейные сейфы. Помимо этого, ему стали поступать требования о выкупе. Сам школьник записал видео, на котором просил отца отдать неизвестным деньги.

Позже его обнаружили в съемной квартире вместе с 18-летней жительницей Сургута, которая заявила, что также стала жертвой мошенников.

Ранее россиянка отдала 10 млн рублей мошеннику с сайта знакомств.
 
