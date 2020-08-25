Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все европейские страны принимают Украину — некоторые не хотят видеть ее в составе ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда», — сказал Зеленский.

По словам президента, он обращался к европейским лидерам, чтобы те объяснили Украине, как войти в ЕС. Он также добавил, что для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы».

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