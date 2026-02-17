Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» Попова не может продать семейный дом

Вдова актера Романа Попова Юлия столкнулась с проблемами при продаже семейного дома. «Газета.Ru» выяснила, что цена на недвижимость упала на 3 млн рублей.

Объявление о продаже особняка было опубликовано еще в июле 2025 года при жизни звезды «Полицейского с Рублевки». Супруги планировали вложить полученные со сделки деньги в лечение Романа. А уже после его кончины Юлия Попова решила избавиться от недвижимости, чтобы купить для семьи квартиру.

В августе прошлого года цена на дом упала с 54 млн до 52 млн рублей. Стоимость вдова не меняла вплоть до февраля 2026 года. На сегодняшний день таунхаус можно приобрести за 49 млн рублей. В описании объекта указано, что собственница готова к быстрому выходу на сделку.

Звездный особняк находится в элитном поселке «Архангельская ривьера». При жизни Попов вкладывал в дом все заработанные деньги, поэтому, когда случился рецидив рака, у него не оказалось сбережений. На первом этаже таунхауса находятся гостиная, санузел, гараж, терраса с выходом на приусадебную территорию, а на втором и третьем этажах — пять спален с санузлами, гардеробная, балкон и выход на открытую эксплуатируемую кровлю.

В СМИ сообщали, что Юлия решила все-таки продавать дом, так как не может позволить себе его содержать. Вдова работает учительницей и, кроме расходов на особняк, ей необходимо содержать троих детей.

