Актриса Мария Голубкина совершила паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь и устроила оттуда прямой эфир с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Деталями беседы артистки с фанатами поделилось издание kp.ru.

Голубкина оценила кухню монастыря, похвалила местные манную кашу, творог, сметану и рыбу.

«Объелась с удовольствием. Здесь предлагают только спать и есть», — призналась она.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин принял в качестве дара от протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра», икону Пресвятой Богородицы «Целительница». Икона исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная.

