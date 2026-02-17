Переговоры по Украине стартовали в Женеве

Переговоры России, США и Украины начались в Женеве

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта начались в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее агентство сообщало, что встреча должна была стартовать в 14:00 по московскому времени.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее стало известно о разногласиях в украинской делегации.